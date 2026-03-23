Diagonale 26 - Angela Summereders "B wie Bartleby" bester Spielfilm

Die Preise des Filmfestivals Diagonale 26 sind vergeben: Am Montag wurden im Grazer Annenhofkino Österreichs höchstdotierte Filmpreise mit gesamt 128.500 Euro verliehen. Der Große Diagonale-Preis des Landes Steiermark für den besten Spielfilm ging an "B wie Bartleby" von Angela Summereder. Den Großen Diagonale-Preis des Landes für die beste Doku heimste Tolga Karaaslan für "Baba, what's your plan?" ein. Die Schauspielpreise gingen an Valerie Pachner und Julia Franz Richter.

Der Große Diagonale-Preis der Steiermark für den besten Spielfilm für Summereders "B wie Bartleby" verbindet laut Jury das Persönliche mit dem Kollektiven und beleuchtet die Worte "Ich möchte lieber nicht" aus Herman Melvilles "Bartleby der Schreiber" neu. "Wir sehen Menschen, welche von Verweigerung sprechen, die aber durch diesen Film umso sichtbarer werden", lautete die Begründung durch die Jury unter anderem. Geschichten werden weitergegeben, zurückgelassen und miteinander geteilt. Neben den 15.000 Euro vom Kulturressort des Landes wurden an die Siegerin noch weitere Sach- und Geldpreise in Höhe von 8.000 Euro verliehen.

Pachner und Richter holten sich Schauspielpreise

Der Große Diagonale-Preis des Landes für die beste Doku an Tolga Karaaslan für "Baba, what's your plan? - Baba, Ne Yapmayı Düşünüyorsun?", der sich mit Migration aus der Türkei nach Österreich, dem Arbeiten in der neuen Heimat und dem Warten - nach jahrzehntelanger schwerer körperlicher Betätigung - auf die Invaliditätspension beschäftigt. Der Sohn geht mit dem Vater auf Spurensuche: Was macht einen krank? Darf man die Eltern verlassen, um sich eine Zukunft aufzubauen? Der Film habe sich mit einem feinen Gespür für Rhythmus und dem Vertrauen auf eine sachliche Erzählung ohne Verbitterung eingelassen. "Er gibt einer Stimme Raum, die in der österreichischen Gesellschaft zu wenig Resonanzen erzeugt, und ist Würdigung und Liebeserklärung zugleich", so die Jury. Zusätzlich zum Preis des Landes kamen auch hier Sach- und Geldpreise in Höhe von 8.000 Euro.