"Der Teufel trägt Prada 2": Lunch mit Donatella Versace

Der Teufel trägt wieder Prada – wenn auch nicht auf der Weltpremiere der Kultfilmfortsetzung in New York. Dort erschien Meryl Streep zwar in teuflischem Rot, allerdings von Givenchy. Ansonsten ist sie (fast) die Alte geblieben: Als tyrannische Chefin Miranda Priestly der Modezeitschrift „Runway“ versetzt sie in „Der Teufel trägt Prada 2“ immer noch mit dem Heben ihrer Augenbraue die Untergebenen in Panik. Wenn auch vielleicht nicht mehr ganz so menschenfeindlich wie noch im Original von 2006.

Als Lauren Weisbergers gleichnamiger Bestsellerroman von 2003 über die hierarchische Modewelt erschien, ließ sich hinter der herrischen Miranda Priestly unschwer die Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour erkennen. Meryl Streep übernahm die Rolle der eiskalten Modepäpstin mit dem Gusto der gelernten Drachentöterin und senkte ihre Stimme um eine Oktave. Mit einem scharfen Blick über den Brillenrand vernichtete sie mit gnadenloser Geschmackssicherheit die Konkurrenz und tyrannisierte ihre neue Assistentin Andy Sachs.

Schneidende Bemerkungen über deren Aussehen, Anrufe um Mitternacht, Machtgehabe und miese Bezahlung sorgten für eine immens erfolgreiche Satire auf die Modewelt und ihre Hierarchien. Heute würde man toxisches Arbeitsumfeld dazu sagen.

Das hat auch die vergnügliche Fortsetzung verstanden und der Chef-Teufelin ein Update verpasst. Miranda bekam eine nicht-weiße Assistentin, gespielt vom britischen „Bridgerton“-Star Simone Ashley, an die Seite. Diese flüstert ihr bei Sitzungen ins Ohr, was sie alles nicht mehr sagen darf – beziehungsweise was sie sagen soll: „Body Positivity“, zum Beispiel. Aber das bringt die angeekelte Miranda nur schwer über die Lippen.