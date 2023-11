Der Nino aus Wien tischt ein paar Geschichten auf

Als Musiker reicht es schon lange nicht mehr, nur Musiker zu sein. Man braucht viele Standbeine, um über die Runden kommen zu können. Viele fangen daher an, Bücher zu schreiben, was irgendwie auch naheliegend ist. Das dachte sich auch Nino Mandl, den man besser als Nino aus Wien kennt. Der Musiker beweist seit mittlerweile 15 Jahren, seit seinem Debütalbum „The Ocelot Show“, dass er ein begnadeter Singer-Songwriter, ein herrlich verschlafener Geschichtenerzähler ist. Dass seine Gedanken irgendwann mal in einem Buch veröffentlicht werden, war klar, obwohl er eher als redefauler Zeitgenosse durchs Leben schlurft.