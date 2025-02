Film "Der Lehrer, der uns das Meer versprach": Die Narben des Bürgerkriegs

1935, kurz vor dem Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs, lässt sich der katalanische Lehrer Antoni Benaiges in ein verschlafenes Nest in der ostspanischen Provinz Burgos versetzen. Ein Unangepasster, der von seiner anderen, moderneren Art zu unterrichten überzeugt ist. Mit viel Geduld und Liebe begeistert er die Kinder im Ort für Wissen und gibt ihnen Selbstvertrauen. Spielerisch bringt er ihnen die Welt nahe. Lässt sie mit einer eigenen Druckerpresse ihre Gedanken zu Papier bringen. Wortreich sinnieren sie, wie es wohl am Meer wäre. Wie es aussieht und sich anfühlt.

Doch Antoni hat bei all seiner Hingabe einen großen Makel: Er ist links, verfasst Pamphlete gegen die Mächtigen und druckt diese. Als sich der Ton verschärft und die Rechten die Oberhand gewinnen, werden ihm diese Schriften zum Verhängnis.