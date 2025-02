Film "Pfau - Bin ich echt?": Jeden Tag jemand anderer

Ohne Briefing geht nichts: Da wird genau abgecheckt, wie Matthias sprechen soll. Viel oder wenig, gespreizt oder jovial. Und die Kleidung, wie er auftritt, ist natürlich auch essenziell. Matthias ist als Mitarbeiter einer erfolgreichen Rent-a-friend-Agentur ein Meister der Camouflage. Mühelos schlüpft er in jede von den Klienten gewünschte Rolle: den liebenden Sohn, den Trauernden, den Piloten, der nicht nur Schulkinder beeindruckt, oder den Gesprächscoach für eine in ihrer Partnerschaft unterdrückte Frau. Chamäleonartig, stets perfekt vorbereitet und adrett, spult der Enddreißiger seine gut bezahlten Rollenspiele ab. Alles wunderbar – bis zu dem Tag, als seine Freundin zu ihm sagt: „Du bist nicht echt.“

Provokation Riesendogge

Ab da hängt der Haussegen in der schicken Designerwohnung schief. Sophia sucht vergeblich nach dem, was einst die Persönlichkeit ihres Freundes ausmachte, nach seinen Ecken und Kanten. Meint, er spiele ihr nur was vor und könne nicht mehr er selbst sein. Schließlich haut sie mit der Riesendogge, die sie sich als Provokation angeschafft hat, ab.

Matthias sucht im Krisenmodus ein teures Urban-Yoga-Retreat auf, in dem ihm ein Guru mit weißem Wallehemd und braunen Punkten im Gesicht Anleitungen fürs Seelenheil gibt. Beim Yoga auf der sogenannten Gedankenwiese werden die Heilsuchenden vom spitzen Schrei eines Pfaus gestört. Ein Menetekel, denn Matthias wird nicht zur Ruhe kommen. Nach und nach wird er sein schillerndes Federkleid verlieren.