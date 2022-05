Der ewige Zeitgenosse: Gustav Klimt im transformierten Künstlerhaus

Klimt dürfte insgesamt ein nicht allzu verkopfter Typ gewesen sein, was aber bis heute gern pathetisch überhöht wird: Wenn etwa im Wandtext steht, dass „die erotische Thematik für Klimt den Kern des Lebensmythos darstellt“, dann klingt das, als seien in 80 Jahren keine neuen Interpretationsansätze ins Land gezogen. Man dürfte die tollen Blätter also ruhig etwas frecher befragen.