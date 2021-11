Der Blütenbote: Künstler Danh Vo in der Wiener Secession

Was einen in der Secession letztlich begeistert, ist die formale Präzision, mit der all dies in ein poetisches Ensemblespiel eintritt. „Skulptur“ handhabt Vo in einem erweiterten Sinn, in den einzelnen Arrangements trifft der Minimalismus ausgelegter Marmorplatten auf Ready-Made-Ästhetik (der Kühlschrank!), Formen machen Sprünge durch die Dimensionen: So entpuppt sich eine Linie, die wie ein abstraktes Muster in Bodenplatten gefräst ist, als Umriss eines zersägten Christus-Torso, der an anderer Stelle auftaucht. Ein Kupferblech-Ungetüm entpuppt sich als Fragment der Freiheitsstatue, die Vo für den New Yorker Public Art Fund 2010 – 2014 nachbaute.

Alles ist sehr symbolbeladen (Freiheitsversprechen! Migration! Kulturtransfer!) – und am Ende doch einfach Skulptur in einem Raum der hoch geschärften Aufmerksamkeit. Eine Schau, auf die man sich einlassen sollte.