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Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch." Das Zitat, gern verwendet als Warnung vor dem Rechtsextremismus, stammt aus dem Epilog zum Stück "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui".
Bild: Maria Bill als "Arturo Ui" und Inge Maux als "Betty Dullfeet"

© APA/GEORG HOCHMUTH

Szenenbilder
02/22/2014

Der Aufstieg des miesen kleinen Gangsters "Arturo Ui"

© Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

FOTOPROBE: "DER AUFHALTSAME AUFSTIEG DES ARTURO UI

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FOTOPROBE: "DER AUFHALTSAME AUFSTIEG DES ARTURO UI

| Stand: 02/22/2014, 15:51