"Dawn FM" von The Weeknd: Gut kopierte Songs für Generation Selfie

Apropos Radio: „Dawn FM“ heißt das neue, in der Nacht zu Freitag veröffentlichte Album von The Weeknd und ist dann auch als eine Radiosendung angelegt. Ihr Moderator: Jim Carrey. „Entspannt euch“, sagt der Schauspieler gleich zu Beginn. „Ihr wart ohnehin schon viel zu lange in der Dunkelheit.“ Die danach folgende Stunde ist tatsächlich sonnendurchflutet, kompensiert den notorischen Vitamin-D-Mangel. Da wäre das großartige „Out of Time“, eine luftig-leichte Slow-Disco-Nummer, ein L'amour-Hatscher: „Say I love you girl, but I'm out of time“. „Take My Breath“ kommt mit düsteren Synthesizern und funky Beats daher. Ebenfalls druckvoll und Disco-tauglich: „Less Than Zero“. In „A Tale by Quincy“ erzählt Quincy Jones in von seiner Jugend – erinnert an das Daft-Punk-Stück „Giorgio By Giorgio“. Die zwischen Easy Listening und Tanzfläche oszillierenden Songs hat man irgendwann schon einmal gehört. Aber gut kopiert ist eben halb gewonnen. Außerdem kann die Generation Selfie mit den Originalen eh kaum noch was anfangen.