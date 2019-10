Kabarettist David Scheid über die Hip-Hop-Szene: "Überall nur Gucci"

Aber wie wird Fleiß und Leistung gemessen?

Mit dem Einkommen. Und das ist für mich der falsche Ansatz. Man sollte sich lieber mal ansehen, wie sehr die eigene Leistung dem Gemeinwohl dienlich ist. Warum bekommt jemand, der in einem sozialen Beruf arbeitet, etwa als Altenpfleger, weniger Gehalt als ein Banker?

Apropos Beruf: Nehmen die Politiker den Kabarettisten zunehmend die Jobs weg?

Die Politik liefert tatsächlich Vorlagen, an denen man eigentlich nichts mehr ändern müsste. Diesen Umstand werde ich auch in meinem neuen Programm beweisen. Es wirkt fast so, als hätten einige Politiker Top-Gag-Schreiber hinter sich.

Sie sind im Zuge von „Die lange Nacht des Kabaretts“ gemeinsam mit Christoph Fritz, Isabell Pannagl und Jimmy Schlager in ganz Österreich aufgetreten. Wie wars?

Das war einerseits eine tolle Sache, sehr gewinnbringend, aber hat mir auch gezeigt, dass die Mittel mit denen ich meinen Humor transportiere, nicht überall gleich gut ankommen. Man ist im Kabarett an Gitarre oder Piano gewöhnt, nicht an Plattenspieler. Da habe ich noch einen weiten Weg vor mir.