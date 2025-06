Schalko-Serie "Warum ich?": Auf der Couch mit Monimoni

Jeff Kanter war mal wer. Der kannte Andy Borg! Jeff Kanter ist Schlagersänger. Ein Cowboy, der sehnsuchtsvolle Lieder singt. Mit Texten wie „Du bist so fern wie ein Stern, der in meinem Herzen verglüht.“ Aber die große Zeit von Jeff Kanter (Charly Hübner) ist schon ein Weilchen vorbei. Jetzt lebt er zusammen mit der Urne seines Hundes Kassel, den er nach der Stadt seines erfolgreichsten Konzerts benannt hatte, in einem Wohnwagen, den ihn sein Freund Eddi auf einem Kundenparkplatz stehen lässt. Dabei ist Jeff Kanter gar kein Kunde.