David Bowie lässt die Puppen sprechen

Es ist das Jahr des David Bowie. Nach einer zehnjährigen Auszeit veröffentlichte er im März dieses Jahres sein neues Album "The Next Day" und lenkt seitdem immer wieder mit neuen Video-Clips und Auftritten in der Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit auf sich. Dem 66-Jährigen, der durch einen Herzinfarkt lange Zeit sehr geschwächt war, scheint es nun bedeutend besser zu gehen. Das wirkt sich auch auf seine Kreativität aus, was man beim soeben veröffentlichten Video zu "Love Is Lost" (James-Murphy Remix) sehen kann: Mit ein paar Puppen aus seinem privaten Archiv inszenierte David Bowie in seinem New Yorker Büro einen düsteren Kurzfilm - für angeblich nur 12,99 Dollar.

Bei den Dreharbeiten, die sich auf ein Wochenende beschränkten, wurde Bowie seine von seiner langjährigen Assistentin Coco Schwab sowie Fotograf Jimmy King unterstützt. Schließlich musste ja jemand bei den Szenen, in denen man Bowie sieht, die Kamera halten und mit Bowie das Filmmaterial sichten und bearbeiten.