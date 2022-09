Waacking, Krumping und Tutting: Das Streetdance-Finale in Wien

Am Samstag (1. Oktober) treten Tänzerinnen und Tänzer aus ganz Österreich im restlos ausverkauften Gasometer gegeneinander an. Wer das Publikum überzeugt, kommt eine Runde weiter. Erlaubt ist alles, was Spaß macht – jemand anderen das Haxl zu stellen, gehört also nicht dazu. Eine der 16 Finalistinnen ist Christina "Tini" Bauer. Die Wahl-Wienerin erwartet sich vom Finale jede Menge Spaß, gute Stimmung und ein tolles Publikum.

Allgemeinen bedeute Tanzen für sie Leidenschaft, Leben und Freiheit. Streetdance im Speziellen Selbstausdruck und kulturelle Vielfalt. "Das besondere an verschiedenen Streetdance-Stilen ist, dass es nicht nur Bewegungen sind, die man lernt, sondern dass man auch die Geschichte dahinter kennenlernt. Es ist mehr als Tanz, es ist eine Kultur, in die man hineinwächst, in der man inspirierende Menschen kennenlernt und eine Community findet, die für die gleiche Leidenschaft brennt“, schwärmt Bauer.

Apropos Community: Die Wiener Streetdance-Szene beschreibt die 28-Jährige, die hauptberuflich Lehrerin ist, als klein, aber fein – und mittlerweile sehr offen und vielfältig. Das war nicht immer so, sagt sie. "Als ich mit dem Freestyle-Tanzen angefangen habe, war es schwierig, Leute zu finden." Jetzt sei die Szene sichtbarer, man mache auch mehr gemeinsam So treffe man sich zum Beispiel oft am Heldenplatz, „um gemeinsam zu jammen und sich auszutauschen. Dort findet man fast jeden Tag, wenn es nicht zu kalt ist, Popping, Waacking oder Krump Sessions. Für House gibt es jeden Donnerstag einen Open Floor im Toytopia bei Währingerstraße.“

Ein Video vom Red Bull Dance Your Style (Cypher):