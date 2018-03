Das Buch zum Facebook-Skandal erschien 1942

Ein Gedanke zur Literatur noch: Orwell und Asimov in Kombination richten einen so visionären wie brutalen Blick auf die 2010er Jahre – in gesellschaftlicher Hinsicht. Der Cyberpunk der 1980er Jahre ergänzte die technischen Visionen, sah den Cyberspace und Virtual Reality und die Korrumpierung des Internets durch Unternehmen vorher. Und dann?

Als das Internetzeitalter und dann das Smartphonezeitalter begannen, man muss es leider sagen, versagte den Autoren die Stimme. Zu groß war offenbar der Innovationsschub, die Literatur ließ sich treiben, anstatt sich der neuen Welt zu ermächtigen: Kaum ein relevantes Werk schaffte den Sprung über die verwirrende Gegenwart hinweg in eine gültige Festschreibung dessen, was diese durchdigitalisierte Welt mit uns aufführt.

Nicht einmal eine Sprache fand sich dafür. Doch das ändert sich, zum Glück, gerade: Eine junge Generation schafft die sprachliche Rückeroberung der Gegenwart aus den Händen der Technologie. Absolut lesenswert: Joshua Cohens „Das Buch der Zahlen“. Ein Satz ist hier, ganz Internet, am Anfang ein Satz und am Ende schon die Kritik ebendieses Satzes.