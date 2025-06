Danny Boyle würde "Slumdog Millionär" heute nicht mehr selbst drehen

Diese Woche ist mit Danny Boyles Zombiefilm "28 Years Later" die Fortsetzung des Publikumshits "28 Days Laters" in den Kinos angelaufen. In einem Interview mit dem Guardian sprach der britische Regisseur nun nicht nur über sein neuestes Projekt, sondern auch über "Slumdog Millionär", der 2008 mit acht Oscars ausgezeichnet wurde.