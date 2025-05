Daniel Kehlmann vergleicht Trump-USA mit Nazi-Deutschland

Schriftsteller Daniel Kehlmann beobachtet in den USA unter Donald Trump eine Gleichschaltung der Kultur, die er mit der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland vergleicht. "Natürlich waren die Nazis ein bisschen schneller", sagte der 50-Jährige dem "Deutschlandfunk". Aber: "Die Gleichschaltung der Kultur findet drastisch statt" - durch das Streichen von Geldern oder auch durch eine Art vorauseilenden Gehorsam Kulturschaffender.

Hype um Kehlmanns Roman "Lichtspiel"

Kehlmanns Buch "Lichtspiel" über einen Filmregisseur in der Zeit der NS-Diktatur und wie dieser sich schließlich von den Nationalsozialisten instrumentalisieren lässt, erlebt seinen Angaben zufolge in der englischen Übersetzung gerade einen Hype in den USA. Viele sehen in dem Roman über die Kultur unter Adolf Hitler Parallelen zu US-Präsident Trump.