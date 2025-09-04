Daniel Barenboim gestürzt: Grafenegg muss erneut nach Ersatz suchen

Das Finale des Grafenegg Festivals am Sonntag scheint unter keinem guten Stern zu stehen: Zunächst hatte der 89-jährige Zubin Mehta sein Dirigat der Tonkünstler absagen müssen, worauf sich am Montag Kollege Daniel Barenboim bereit erklärte zu übernehmen. Nun der erneute Rückschlag: Der 82-jährige Maestro ist in der Nacht gestürzt und könne vor Schmerzen kaum gehen, wie die Kronen Zeitung online berichtet.