Daniel Barenboim gestürzt: Grafenegg muss erneut nach Ersatz suchen
Das Finale des Grafenegg Festivals am Sonntag scheint unter keinem guten Stern zu stehen: Zunächst hatte der 89-jährige Zubin Mehta sein Dirigat der Tonkünstler absagen müssen, worauf sich am Montag Kollege Daniel Barenboim bereit erklärte zu übernehmen. Nun der erneute Rückschlag: Der 82-jährige Maestro ist in der Nacht gestürzt und könne vor Schmerzen kaum gehen, wie die Kronen Zeitung online berichtet.
Das Grafenegg Festival bestätigte gegenüber der APA, dass nun auch Daniel Barenboim, der im Frühjahr seine Parkinsonerkrankung öffentlich machte, seinen Pulteinsatz absagen muss. Folglich muss Intendant Rudolf Buchbinder, der für Brahms' Klavierkonzert Nr. 1 auch selbst auf der Bühne seinen Einsatz haben wird, schnellstmöglich einen Ersatz suchen.
Kommentare