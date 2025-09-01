Daniel Barenboim statt Zubin Mehta in Grafenegg

Zubin Mehta ist es derzeit nicht möglich, nach Europa zu reisen. Daher muss er seine Rückkehr zum Grafenegg Festival und damit sein Dirigat des Konzerts mit Rudolf Buchbinder und dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich kurzfristig absagen. Es übernimmt Daniel Barenboim das Konzert in Grafenegg bei unverändertem Programm: Brahms’ 1. Symphonie und 1. Klavierkonzert. Barenboim feiert damit übrigens sein Grafenegg-Debüt.

Der 89-jährige Zubin Mehta musste aus gesundheitlichen Gründen im Frühling schon auf mehrere Konzerte mit den Berliner und Münchner Philharmonikern verzichten.