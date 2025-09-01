Daniel Barenboim statt Zubin Mehta in Grafenegg
Zubin Mehta ist es derzeit nicht möglich, nach Europa zu reisen. Daher muss er seine Rückkehr zum Grafenegg Festival und damit sein Dirigat des Konzerts mit Rudolf Buchbinder und dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich kurzfristig absagen. Es übernimmt Daniel Barenboim das Konzert in Grafenegg bei unverändertem Programm: Brahms’ 1. Symphonie und 1. Klavierkonzert. Barenboim feiert damit übrigens sein Grafenegg-Debüt.
Der 89-jährige Zubin Mehta musste aus gesundheitlichen Gründen im Frühling schon auf mehrere Konzerte mit den Berliner und Münchner Philharmonikern verzichten.
Comeback abgesagt
Mehta dirigierte zuletzt 1962 das Tonkünstler-Orchester, das Dirigieren des Abschlusskonzerts des Grafenegg Festivals wäre somit eine Art Comeback nach 63 Jahren gewesen.
Rudolf Buchbinder zur Absage von Zubin Mehta: "Ich bin natürlich zutiefst traurig, dass Zubin Mehta die Reise nach Grafenegg derzeit nicht antreten kann. Dass sich Daniel Barenboim auf meinen Wunsch hin sofort bereiterklärt hat, das Konzert für unseren gemeinsamen Freund zu übernehmen, das rührt mich zutiefst und erfüllt mich mit großer Dankbarkeit."
Kommentare