Conan O'Brien teilt bei Auszeichnung im Kennedy Center gegen Trump aus

Umbau

Die Show war die erste Sonderveranstaltung im Kennedy Center, seit Trump angekündigt hatte, Vorsitzender der Institution zu werden und den Milliardär und Philanthropen David Rubenstein aus dem Amt zu verdrängen. Trump entließ Vorstandsmitglieder, die von Ex-Präsident Joe Biden ernannt worden waren, und setzte ihm treu ergebene Beamte ein. Die Leitung übergab er Richard Grenell, einem engen Verbündeten (er bekleidete von 2018-2020 das Amt des US-Botschafters in Deutschland).

Dem neuen Vorstand gehören unter anderem die Stabschefin des Weißen Hauses, Susie Wiles, und Usha Vance, die Ehefrau von Vizepräsident J.D. Vance, an. Deborah Rutter wurde als Präsidentin entlassen. Trump besuchte das Zentrum vergangene Woche und erklärte es für „extrem baufällig“. Zugleich versucht sich der US-Präsident verstärkt in die Auswahl der "Kennedy Center Honors" einzubringen, wie die New York Times berichtet. Die Preise zählen zu den wichtigsten staatlichen Ehrungen für Kulturschaffende in den USA und bieten sowohl den Ausgezeichneten als auch dem Präsidenten eine Bühne.

Als Reaktion auf den Umbau der Kulturinstitution haben bereits mehrere Künstlerinnen und Künstler ihre Auftritte am Kennedy Center abgesagt - darunter die Schauspielerin Issa Rae, die afroamerikanische Roots-Musikerin Rhiannon Giddens und der Cast des Erfolgsmusicals "Hamilton".