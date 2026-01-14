"Woman Down": Neues Buch von Colleen Hoover erscheint

Colleen Hoover sind die brisanten Parallelen durchaus bewusst. Gleich im Vorwort zu ihrem neuen Buch "Woman Down" schreibt die Bestseller-Autorin: "Bitte sucht darin keine Bezüge zu meinem Privatleben - es gibt keine". Dass dieser Fingerzeig vielleicht nicht ganz unbegründet ist, verrät ein kurzer Blick in den Inhalt: Im Buch geht es um eine erfolgreiche Autorin, die nach der Verfilmung eines ihrer Bücher einen Shitstorm erlebt und daraufhin in eine Schreibblockade gerät. Wenn man sich Hoovers vergangene Jahre anschaut, kommt man leicht auf den Gedanken, dass die Realität Pate gestanden hat. Denn wer den Namen "Colleen Hoover" hört, denkt ziemlich schnell an die skandalumwitterte Verfilmung ihres Buchs "Nur noch ein einziges Mal" - und an die medienwirksame Schlammschlacht der beiden Hauptdarsteller Blake Lively und Justin Baldoni.

Colleen Hoover liefert Bestseller über Bestseller Dabei eignet sich Hoovers eigenes Leben bereits für einen Film. Die frühere Sozialarbeiterin lebte mit ihrem Mann und drei Kindern in einem Trailer, als sie ihren ersten Roman im Selbstverlag veröffentlichte. Nach nur wenigen Wochen stürmt der Roman die renommierte Bestsellerliste der New York Times. Mehr als 20 Bücher später zählt sie zu den erfolgreichsten Autorinnen unserer Zeit - mit einer gigantischen Fangemeinde, unter anderem auf TikTok. Hollywood giert nach ihren Büchern, weil sich daraus perfektes Popcorn-Kino machen lässt - vermeintlich. Denn ihre letzte Buchverfilmung machte eher negative Schlagzeilen, als sich die Hauptdarsteller Lively und Baldoni in aller Öffentlichkeit mit Vorwürfen überzogen.

Schlammschlacht zwischen Hauptdarstellern Lively beschuldigte ihren Co-Star Baldoni der sexuellen Belästigung beim Dreh und warf ihm sowie dem Produzenten Jamey Heath in einer Klage vor, ihren Ruf zerstören zu wollen. Baldoni, der bei dem Film auch Regie geführt hatte, hatte seinerseits mit einer Klage unter anderem gegen Lively und ihren Ehemann Ryan Reynolds wegen Verleumdung reagiert. Baldonis Klage wurde bereits abgewiesen. Für die noch laufende Klage von Lively ist ein vorläufiger Prozessauftakt für den kommenden März angesetzt. Für Hoover eine bittere Erfahrung: Sie fühle sich beschämt und wolle gar nicht mehr mit dem Buch in Verbindung gebracht werden, sagte sie kürzlich der amerikanischen Zeitschrift Elle. Der Streit habe alles überschattet.

Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen Ganz ähnlich wie die Protagonistin ihres neuen Buchs, Petra Rose. Die zieht sich in ein Haus am See zurück, um endlich den Roman zu vollenden, an dem sie schon länger arbeitet. Nach einem Shitstorm im Zusammenhang mit einer Verfilmung ihres Buchs meidet sie die Öffentlichkeit. Doch auf einmal steht der gut aussehende Polizist Nathaniel vor ihrer Haustür - exakt so, wie sie es gerade in ihrem Buchentwurf geschrieben hat. Die beiden kommen sich näher und ihre gemeinsame Zeit beflügelt ihre Kreativität. Doch die Grenzen zwischen dem Plot ihres Buchs und der Realität verschwimmen immer mehr. Und irgendwann sieht Petra ihre gesamte Existenz bedroht.