Bestsellerautorin Colleen Hoover macht Krebserkrankung publik

Bestsellerautorin Colleen Hoover, die mit Büchern wie "It Ends With Us" auch die österreichischen Bestsellerlisten erobert hat, hat eine Krebserkrankung publik gemacht. Auf Instagram schrieb sie, dass ihre Strahlenbehandlung bald zu Ende sei.

Am vorletzten Tag meiner Bestrahlung“, schrieb die Autorin laut Branchenmagazin Deadline in ihrer Instagram-Story. „Ich wünschte, ich könnte @Texas.Oncology die Schuld für meine Haare und Gesichtsausdrücke geben, aber sie waren großartig. Ich hoffe, ihr braucht sie nie, kann sie aber wärmstens empfehlen."

Hoover ist eine der erfolgreichsten Autorinnen des Young Adult Genres und ein Star auf BookTok.