Colette Andris zeigt die finstere Seite der „années folles“

In sprachlich außergewöhnlich schönen Erzählminiaturen, die den Sucht-Parcours der jungen Pariserin aus gutem Hause skizzieren, erfahren wir vom harmlosen Anfang und immer tieferen Abstieg einer Trinkerkarriere, an deren Ende kurz noch einmal Hoffnung aufblitzt. Der erste Rausch beginnt mit acht, als sie ihre Eltern bestrafen will. Wirklich prägend ist dann wohl ein Volksfest mit anschließendem Champagnergelage in der weitläufigen Villa ihres Freundes Jacques. Sie ist bewusstlos, er „hält sein Verlangen nicht zurück“. Sie heiraten, „er übrigens liebte sie. Immerhin etwas – von zweien war einer glücklich.“