Christos verhüllter Triumphbogen wird realisiert - ab 18. September

Es war ein Langzeitprojekt wie so vieles, was Christo (1935 - 2020) und seine Frau Jeanne-Claude (1935 -2009) verfolgten: Erste Ideen, den "Arc de Triomphe" in Paris zu verpacken, hatte der aus Rumänien stammende Künstler bereits 1962 gewälzt. 2017 startete er einen erneuten Anlauf, das Projekt zu einer Schau im Centre Pompidou 2020 zurealisieren, und erhielt den Sanctus der Behörden.

Die Beschädigung des Monuments durch Gelbwesten-Proteste 2018, die Politiker nach einer Geste der Heilung der gespaltenen Nation suchen ließ, gaben dem Projekt zusätzlich Rückenwind. Der Termin im April 2020 wurde zunächst auf Herbst 2020 vertagt, weil man auf seltene Vögel, die in den Nischen des Baus nisten, Rücksicht nehmen wollte. Dann kam die Pandemie. Und dann starb Christo.