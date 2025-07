Christoph Waltz in Salzburg: Schicksalsmacht und Künstlerleben

Nach diesem Werk über die unentrinnbare Schicksalsmacht folgten dann die „Episoden aus dem Leben eines Künstlers“, in die viel Autobiographisches aber auch Literarisches eingeflossen ist: Hector Berlioz geniale „Symphonie fantastique“, für die damalige Zeit – sie entstand 1830 - unglaublich neu und der Zeit weit voraus. Besonders beeindruckend war, was der finnische Dirigent bei den Musikern an Spannkraft speziell aus den beiden letzten Sätzen herausholen konnte: Bei immer wieder dramatisch zugespitzten Tempi wurde beim „Gang zum Richtplatz“ und beim „Hexensabbat“ flirrend, exzessiv und spielfreudig musiziert. Dabei gefielen die zahlreichen, solistischen Einlagen in allen Instrumentengruppen. Am Ende war der Traum wie in einem Opiumrausch tatsächlich zum Albtraum geworden und mündete in den Jubel und die stehenden Ovationen des begeisterten Publikums!

Im TV: ORF 2 – 29.7., um 22:35 Uhr