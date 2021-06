Christoph Waltz als Bösewicht in Fantasyabenteuer "Portable Door"

Österreichs Hollywoodexport Christoph Waltz übernimmt im Fantasyabenteuer "The Portable Door" die Rolle des Bösewichts Humphrey Wells. Der 64-Jährige steht bereits beim Dreh in Australien neben Sam Neill ("Jurassic Park") vor der Kamera. Weitere Rollen bei der Verfilmung der Romane von Tom Holt durch Regisseur Jeffrey Walker übernehmen Patrick Gibson oder Miranda Otto. In Österreich wird das Werk nach Fertigstellung vom Koproduzenten Sky veröffentlicht.

In "The Portable Door" treten die beiden Praktikanten Paul Carpenter (Gibson) und Sophie Pettingel (Sophie Wilde) ihre Stelle in der Londoner Firma J.W. Wells & Co an. Alsbald müssen sie erkennen, dass ihre Chefs - der charismatisch-diabolische Humphrey Wells (Waltz) und Manager Dennis Tanner (Neill) - die Welt der Magie mit modernen Managementstrategien durcheinanderwirbeln. Paul und Sophie stehen vor der Aufgabe, die Agenda ihres Arbeitgebers zu enthüllen.