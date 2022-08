Chinesische Version des neuen "Minions"-Film zeigt anderes Ende

Wochen nach dem Kinostart in den USA ist der f√ľnfte Teil von "Ich - einfach unverbesserlich" auch in die chinesischen Kinos gekommen - mit einer √Ąnderung: In der chinesischen Version von "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" sind Superschurke Gru und seine Armee winziger Handlanger am Ende die Guten.

Die Originalversion des neuesten "Minions"-Films zeigt Grus schweren Weg vom zw√∂lfj√§hrigen Schurken-Fan zum Superschurken. Auf dem chinesischen Festland hingegen wird er laut Untertiteln und Standbildern im Abspann schlie√ülich zu "einem der Guten", dessen einziges Streben es ist, eine Familie zu gr√ľnden und seine Kinder gro√üzuziehen.