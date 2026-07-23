„Chéri, ich komme!“: Eine liebevoll chaotische Suche nach dem Höhepunkt

Fanny und Tom sind seit 20 Jahren glücklich verheiratet – bis ein Geheimnis ans Licht kommt: Fanny hatte noch nie einen Orgasmus und vermisst sexuelle Leidenschaft. Womit das Weltbild des perfektionistischen Ingenieurs Tom ins Wanken gerät. Um die Ehe zu retten, begibt sich das Paar auf eine so komische wie chaotische Suche nach der Lust.

Die Darstellung eines Paares in den Fünfzigern, das die Routine hinter sich lässt, hat etwas Zärtliches und fast schon Altmodisches. Regisseurin Reem Kherici erzählt im Kern eine Liebesgeschichte, bei der die expliziten Szenen nur illustrierendes Beiwerk sind. Das bewahrt die französische Produktion davor, in eine obszöne Klamotte abzurutschen, bleibt aber in einer sehr vorhersehbaren Komfortzone – mit Gags rund um Sexspielzeug-Prototypen, familiäre Missverständnisse und peinliche Gespräche.