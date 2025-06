Cartier-Bresson im Wiener Foto Arsenal: Der Mensch im Fokus

Bildsprache

In der Schau begegnet man also der ganzen Bandbreite seiner Arbeit, seiner Karriere, die in den 1920er-Jahren an Fahrt aufgenommen hat. Er hat sich als Revoluzzer gesehen, sich den Surrealisten angeschlossen, was sich in seinen frühen Arbeiten manifestiert hat - die Bildsprache zu dieser Zeit war auch noch von anderen Künsten, wie etwa der Malerei, der Architektur beeinflusst.

Mitte der 30er-Jahre, in politisch wirren und hitzigen Zeiten, legte Cartier-Bresson seinen Fokus vermehrt auf die Fotoreportage - er berichtete von der spanischen Front oder den Krönungsfeierlichkeiten in Großbritannien. Während seiner surrealistischen Phase hatte er sich noch ganz auf das Einzelbild fokussiert, für seine Reportagen musste er umdenken - in Bildserien denken.