Fotografin Christine de Grancy 83-jährig gestorben

De Grancy war u. a. als Fotografin der Ära Achim Benning am Burgtheater bekannt. Ebenso einen Namen machte sie sich mit Aufnahmen zu asiatischen, afrikanischen und europäischen Kulturphänomenen. Bekannte Fotoserien widmete sie Dachlandschaften in Wien und den aus dem Iran emigrierten Juden, dazu gab es eine Ausstellung im Jüdischen Museum Wien. Ihre Fotos wurden auf der ganzen Welt gezeigt, u. a. in Paris, New York, Tokio, Beirut.

Eine jahrzehntelange Freundschaft verband sie mit André Heller, der einmal über sie sagte: "Eine Geschichtenretterin möchte ich sie nennen, berufen, den schönen und schrecklichen Augenblicken Dauer zu verleihen."

Sie arbeitete mit weiteren namhaften Kulturschaffenden zusammen.