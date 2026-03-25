Carmen Mauras erste Nacktrolle – mit 80: "Calle Málaga – Ein Zuhause in Tanger"

Es ist nie zu spät für die Liebe – und Nacktrollen: Die spanische Schauspielerin Carmen Maura, bekannt durch ihre Zusammenarbeit mit Pedro Almodóvar, zog sich für einen Film der marokkanischen Regisseurin Maryam Touzani erstmals aus.

Maura spielt die verwitwete María Ángeles und lebt im spanischen Teil von Tanger. Eines Tages taucht ihre Tochter aus Madrid auf und teilt ihr mit, dass die Wohnung verkauft wird. María wehrt sich und findet Strategien, ihren Auszug zu verzögern. Dabei verliebt sie sich in den Altwarenhändler – und es kommt zu Mauras erster Nacktszene im Alter von 80. Märchenhafte, etwas unbalancierte, aber berührende Tragikomödie nahe am Kitsch.

INFO: F/E/D/BEL/MA 2025. 116 Min. Von Maryam Touzani. Mit Carmen Maura.