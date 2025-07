Er war Direktor an den beiden wohl berühmtesten deutschsprachigen Theatern: Claus Peymann prägte in seiner langen Karriere nicht nur das Burgtheater, sondern auch das Berliner Ensemble. In Erinnerung bleiben wird er auch für seine markigen Sprüche. Nun ist der leidenschaftliche Theatermacher und Wegbereiter von Thomas Bernhard im Alter von 88 Jahren in Berlin gestorben.