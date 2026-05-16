Cannes: Ehrenpalme für John Travolta, Ohrfeige für Gustav Gründgens

Aus Cannes Alexandra SeibelIn Cannes gibt es die Goldene Palme, die Ehrenpalme und die überraschende Ehrenpalme: Letztere bekam John Travolta überreicht, als er auf dem Filmfestival sein Regiedebüt „Nachtflug nach L.A.“ vorstellte. Umrauscht von den Standing Ovations eines begeisterten Publikums, bedankte er sich sichtlich gerührt bei Festivalchef Thierry Frémaux: „Ich bin völlig überwältigt. Das hier ist besser als ein Oscar.“

Tatsächlich hat Travolta, einer der ikonischsten Filmstars der Hollywoodgeschichte, nie einen Oscar erhalten – trotz zweimaliger Nominierung. Erstmals stand er 1978 als charismatischer Discotänzer in „Saturday Night Fever“ auf der Liste, ging aber leer aus. Für seine Rolle als schräger Auftragskiller Vincent Vega in „Pulp Fiction“ wurde er erneut nominiert, doch das Rennen machte schließlich Tom Hanks als „Forrest Gump“. Dafür erhielt „Pulp Fiction“ 1994 in Cannes die Goldene Palme. Kein Wunder also, dass Travolta, mittlerweile 72-jährig, in seiner Dankesrede noch hinzufügte, dass die Gewinnerfilme der Goldenen Palme immer auch genau seinen eigenen Filmgeschmack träfen.

Mit „Nachtflug nach L.A.“ verfilmte Travolta eine Kindergeschichte, die er vor mehr als dreißig Jahren für seinen Sohn Jett geschrieben hatte, der an Krampfanfällen litt und 2009 starb. Selbst leidenschaftlicher Pilot, erzählt Travolta von der ersten Flugreise eines kleinen Buben: „Nachtflug nach L.A.“ ist ab 29. Mai auf Apple+ abrufbar.

Welcher Film den Geschmack der diesjährigen Preisjury für die Goldene Palme treffen wird, lässt sich zum Halbfinale des Filmfestivals nicht vorhersagen. Als großer Favorit aber sticht der polnische Regisseur Pawel Pawlikowski heraus. Seit er für sein Schwarzweiß-Drama „Ida“ (2013) den Auslandsoscar gewann, ist er einer größeren cinephilen Fangemeinde ein Begriff. „Ida“ spielt in den 1960er-Jahren und beschäftigt sich mit Polens Umgang mit dem Holocaust. Das Nachfolgewerk „Cold War“ (2018) umfasst eine größere Zeitspanne von Polens Nachkriegsgeschichte.