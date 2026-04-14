Cannes-Gewinnerin Julia Ducournau: „Kein Problem, auch peinlich zu sein“
Bei einer wilden Party im Frankreich der Achtzigerjahre lässt sich ein Mädchen ein großes A auf den Arm tätowieren. A wie Alpha, A wie aussätzig. Denn es grassiert eine Pandemie, deren genaue Übertragungswege unklar sind. Infizierte werden stigmatisiert und ausgegrenzt. Es fällt einem sofort das Wort AIDS ein.
Kein Wunder also, dass Alphas Mutter, eine Ärztin, panisch reagiert, als sie die blutende Wunde am Arm ihrer Tochter sieht. Erlebt sie doch das Leiden der Infizierten jeden Tag hautnah. Auch ihr Bruder Amin ist ein Sorgenkind: Seine Drogensucht ist eine Gratwanderung zwischen Leben und Tod. Schon etliche Male hat ihm die Schwester und Ärztin das Leben gerettet.
Es ist ein düsteres Sozialdrama, das uns die französische Regisseurin Julia Ducournau nach „Raw“ und ihrem Cannes-prämierten Megaerfolg „Titane“ als dritten Streich im Kino serviert.
„Alpha“ (derzeit im Kino) ist eine beklemmende Mischung aus Bodyhorror, Junkietragödie und Krankengeschichte. Eine Parabel über Angst und Ausgrenzung und über die Aggression, mit der Menschen auf kranke und andersartige Mitmenschen reagieren.
„Ja, es ist ein Film über Angst, aber auch über die Liebe“, sag Julia Ducournau im KURIER-Gespräch: „Liebe und Angst sind zwei Seiten einer Medaille. Sie gehen Hand in Hand. Wenn du jemanden so liebst, als wäre er ein Teil von dir, hast du auch Angst, ihn zu verlieren. Und mit dem Verlust dieser Person auch die Angst, dich selbst zu verlieren.“
Die Kritik, sie mische in „Alpha“ zu viele Themenkomplexe – von AIDS über
Drogensucht bis zu Außenseitertum – lässt die groß gewachsene und wortgewaltige Blondine nicht gelten. „Die Betroffenen der Seuche, die die Achtziger prägte, waren oft junge Homosexuelle, die von der Gesellschaft marginalisiert wurden. Man ließ sie wissen, sie hätten es verdient, krank zu sein. Ich habe nur eins und eins zusammengezählt und diese komplexen Themen zu einem organischen Ganzen zusammengefügt“.
„Alpha“ besticht vor allem durch seine visuelle Kraft, betörende Bilder durchziehen ihn. Zu verdanken ist das Ducournaus Kameramann Ruben Impens, der zum dritten Mal mit ihr zusammenarbeitet und ihre Visionen detailgetreu umsetzt. „Ruben ist mein Freund und Verbündeter, er kann meine Bilder mit mir sehen. Ich bin ein visueller Mensch und überlasse nichts dem Zufall.“
Großartig etwa die Bilder der kranken Körper, die mit Fortschreiten der Infektion zu Stein erstarren – wie fein ziselierte Marmorsäulen, die schließlich zu Staub zerfallen. Oder der Sandsturm am Ende, der mit blutrotem Sand jede Hoffnung auf Erlösung fortweht.
Erfolgsdruck?
War es schwierig, nach dem Cannes-Sieger „Titane“ die Erfolgsgeschichte Ducournau fortzuschreiben? Dem hohen Erfolgsdruck zu entsprechen?
„Ja und nein“, so die Regisseurin: „Für mich ist der ärgste Druck der, den ich mir selbst mache. Nicht wegen der Anerkennung oder des Ruhms, sondern es ist so: Wenn ich einen Film beendet habe, frage ich mich immer, ob ich noch fähig bin, einen weiteren zu machen. Mich verfolgt die Angst, innerlich auszutrocknen und leer zu sein. Habe ich noch genug Fantasie und Kraft in mir, ein weiteres Projekt zu stemmen? Da habe ich immer meine Zweifel. Am Ende schaffe ich es, aber ich weiß nicht wie.“
Unter die Haut
War Vincent Lindon (neben Agathe Rousselle) der Held in „Titane“, so konnte Ducournau auch diesmal mit Tahar Rahim („Aznavour“) eines der großen Kaliber des französischen Films für sich gewinnen. Rahim liefert eine unter die Haut gehende, eindringliche Performance. „Ich hatte Tahar bereits im Kopf, als ich die Rolle des drogensüchtigen Amin schuf. Er ist ein sehr körperbetonter Schauspieler, ganz wie Vincent. Sein Körper ist stets der Anknüpfungspunkt zu seinem Charakter. Er nahm massiv ab für seine Rolle, betreute zur Vorbereitung drei Monate lang suchtkranke Menschen in einer Pariser Drogenberatungsstelle. Ich hatte Glück, dass er mitmachte.“
Eine Entdeckung ist auch Mélissa Boros, die Alpha mit kindlicher Naivität und dennoch großer Mystik-Aura spielt. Ein kompletter Film-Neuling, unverbraucht und genau das, was Ducournau wollte. „Ich mag diese Spannung zwischen arrivierten Schauspielern und totalen Newcomern. Mélissa hat diese kindliche Leichtigkeit und hat kein Problem, auch peinlich zu sein.“
Schließlich noch die Frage, weshalb Julia Ducournau den Filmtitel Alpha gewählt hat? Gibt es eine Geschichte dazu, die man kennen sollte?
„Alpha ist der erste Buchstabe des griechischen Alphabets, daher wird er immer mit dem Beginn von etwas assoziiert. Meine Grundfrage war: Wie kannst du als Kind, als Teenager ein Leben beginnen in einer Welt, wo alle sterben? Wie kannst du ein Alpha in einer Welt von Omegas sein? In einer Welt, in der es keine Zukunft gibt und du eigentlich dazu verdammt bist, ein Omega zu werden? Alpha kann das sein, deshalb habe ich den Film so genannt.“
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