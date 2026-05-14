Cannes: Hipper Horror mit Ex-"Akte X"-Star Gillian Anderson

„Keine Selfies auf dem roten Teppich!“ Wenn ein Besucher oder eine Besucherin in Cannes versucht, sich auf dem Weg in den Festivalpalast für die Ewigkeit abzulichten, ist schnell ein Ordner zur Hand. Freundlich, aber bestimmt leitet er die einströmenden Menschenmassen durch Tore und Sicherheitskontrollen. Ein geschmeidiger Ablauf ist alles auf dem Filmfestival in Cannes. Immerhin berichten über 4.000 Journalisten aus rund 90 Ländern über das Festival, während an die 12.000 Branchenprofis am Filmmarkt teilnehmen und dort ihre Geschäfte abwickeln. So kommt es, dass beispielsweise ein US-Actionstar wie Jason Statham an die Côte d’Azur eingeflogen wird – nicht, weil er etwa in einem Film mitspielt, der im Rahmen des Festivals gezeigt wird, sondern weil er sein neues Projekt, den noch in Planung befindlichen Thriller „John Doe“, internationalen Käufern schmackhaft machen will.

Neben dem Selfie-Verbot gilt auf dem roten Teppich auch strikte Nulltoleranz für spontane, politische Demonstrationen. Trotzdem gehören Film und Politik zusammen – das finden auch die Mitglieder der diesjährigen Preisjury, darunter Demi Moore und der südkoreanische Regisseur und Jurypräsident Park Chan-wook. Anders aber als auf der Berlinale, wo eine erbitterte Diskussion über Positionen zum Krieg in Gaza der Berlinale-Chefin Tricia Tuttle beinahe den Job gekostet hatte, fühlen sich die Debatten in Cannes (zumindest bis jetzt) weniger heftig an. Als dann Jane Fonda, eine erklärte Trump-Gegnerin, die 79. Filmfestspiele eröffnete, klang es wie ein Schlachtruf: „Kino ist ein Akt des Widerstands! Lasst uns Mut, Freiheit und den kraftvollen Akt des Schaffens feiern.“

Nach alter Tradition ist jedoch gerade der Eröffnungsfilm in Cannes eine meist unerhebliche Affäre – und so auch dieses Jahr: Die französische Boulevardkomödie „The Electro Kiss“ – über einen verwitweten Maler, der mithilfe eines Mediums seine verstorbene Frau herbeizurufen sucht – wird nicht in die Annalen eines kraftvollen Kinos eingehen.