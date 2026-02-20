Burgtheater: Stefan Bachmann hat alles richtig gemacht. Fast.

Der Start ist ihm definitiv geglückt: Jan Philipp Gloger führte das Volkstheater in nur wenigen Monaten aus dem Jammertal in lichte Höhen. An manchen Tagen sollen für einige Produktionen kaum Karten zu bekommen sein. Und doch übt sich das Haus in absurder Geheimniskrämerei: Man gibt partout keine Zahlen preis. Vielleicht, weil man sich für den Erfolg geniert? Oder eher, weil man dann zugeben müsste, wie schlecht es im Vergleich davor, unter Kay Voges , lief?

Ihren Tratschpartner würde es über die Maßen freuen, wenn sich das Volkstheater die staatlichen Bühnen zum Vorbild nähme. Am Mittwoch gab der Chef der Bundestheater (leider zum letzten Mal Christian Kircher) die Besucherzahlen bekannt – wie jedes Jahr zu dieser Zeit. Nicht nur jene der vergangenen Saison, sondern auch die aktuellen: Die Staatsoper bewegt sich weiter am Plafond, die Volksoper steigerte die Auslastung im Zeitraum von Anfang September 2025 bis Ende Jänner 2026 auf erstaunliche 89,1 Prozent – und das Burgtheater auf 82,4 Prozent.

Auch Stefan Bachmann, seit dem Herbst 2024 Direktor, ist also ein respektabler Start geglückt. Denn in der Saison 2018/’19, der letzten vor Ausbruch der vernichtenden Pandemie, kam die Burg unter der Leitung von Karin Bergmann auf 82,2 Prozent. Erstaunlich ist auch die Steigerung gegenüber dem letzten Jahr von Martin Kušej: Die Anzahl der Vorstellungen sank zwar, weil das Kasino am Schwarzenbergplatz wegen Renovierung geschlossen war, von 883 auf 747, die Zahl der Besucher aber stieg von 341.547 auf 368.008.

Und das Ergebnis wäre wohl noch weit besser ausgefallen, wenn Bachmann auf mitgebrachte Produktionen verzichtet hätte. Die Statistik der Saison 2024/’25 legt es schonungslos offen: Übernahmen aus Köln waren die drei schlechtestbesuchten Inszenierungen in der Burg und die schlechtestbesuchte Inszenierung im Akademietheater. „Das große Heft“ schaffte eine Auslastung von 48,2 Prozent, „Akins Traum“ kam auf 53,2 Prozent, „König Lear“ auf 55,2 und „Johann Holtrop“ auf 54,5 Prozent.