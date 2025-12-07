Ein kleines Meisterstück: Reinspergers Selbstermächtigung

Knapp 60 Jahre ist es her, als Peter Handke das Theater im Sturm eroberte – mit der schreiend komischen „Publikumsbeschimpfung“. Geschult an Ludwig Wittgenstein, hatte er aber noch weitere Stücke im Talon. Zwei davon waren so etwas wie die beiden Seiten einer Münze: In „Kaspar“ hat dieser nur einen Satz zur Verfügung – und ist den Einflüsterern ausgeliefert, die sich mit einem „Du“ an ihn wenden: „Du hast einen Satz zum Bejahen und zum Verneinen. Du hast einen Satz zum Verleugnen.“

In „Selbstbezichtigung“ hingegen heißt es: „Ich habe Einflüsterungen nachgegeben.“ Handke beschreibt die Entwicklung vom „Ich bin auf die Welt gekommen“ bis zum Erwachsensein in einer von Regeln dominierten Gesellschaft, in der man schul-, wehr-, zahlungs- und aussagepflichtig wird. In der man sich aber widersetzen kann.

In diesem Stück beginnt jeder Satz mit „Ich“. Es handelt sich aber nicht um einen Monolog: Handke verlangte eine Sprecherin und einen Sprecher, damit es nicht zu einer Verknüpfung von Text und Person kommt. Zumal es viele widersprüchliche „Ich“-Sätze gibt. Doch Dušan David Pařízek negierte die Anweisung: Zusammen mit Dramaturg Roland Koberg schnitt er die Vorlage auf Stefanie Reinsperger zu. Und blieb trotzdem ganz nah an Handkes Intentionen.

Die Produktion hatte vor genau zehn Jahren im Volx, damals die Nebenspielstätte des Volkstheaters, Premiere. Ab 2017 war sie in Berlin zu sehen. Und nun ist sie zurück in Wien: Reinsperger, seit 2024 wieder Burgensemblemitglied, wurde am Samstag im Akademietheater frenetisch mit Standing Ovations gefeiert. Es waren fulminante 70 Minuten gewesen.