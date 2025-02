Der Kult um "Buffy": Die Barbie mit dem Holzpflock

Sunnydale klingt dem Namen nach eigentlich wie ein Ort, in dem es ganz fidel zugehen könnte. Wenn da nicht der Höllenschlund wäre. Der befindet sich genau unter der US-amerikanischen Kleinstadt. Und er ist nicht ganz dicht, sprich da kommt mitunter Infernalisches raus. Vampire, Werwölfe und allerlei andere Dämonen. Da ist es ganz praktisch, dass sich ausgerechnet in Sunnydale eine junge Frau angesiedelt hat, die mit all diesen Wesen recht spielend kurzen Prozess machen kann. Denn in Buffy Summers’ High-School-Rucksack ist das wichtigste Utensil der Holzpflock. Sie ist eine Vampirjägerin – eigentlich kann man sagen, sie ist die Vampirjägerin. Zumindest, was die Welt der Popkultur angeht.

Erfunden hat diese Figur der Drehbuchautor Joss Whedon – ursprünglich für einen Film. Das übliche Klischee aus Horrorfilmen, in denen wehrlose Frauen schreiend vor Monstern fliehen, wollte er auf den Kopf stellen. Das ist ihm mit Buffy gelungen, die nicht nur nicht schreit, sondern meistens noch in Bruce-Willis-Manier einen kessen Spruch auf Lager hat nach erfolgreicher Pfählung. 1998 wurde eine Serie aus dem Stoff und die machte schon in der ersten Szene ihre feministische Abkehr vom Erwartbaren klar: Da ist ein Pärchen nachts in der Highschool unterwegs. Das Mädchen fragt, ob hier wirklich niemand ist. Das tut sie aber nicht, weil sie sich fürchtet, sondern weil sie keine Zeugen will. Denn schon bald wird sie beherzt ihre Hauer im Hals ihres Begleiters versenken.