"Sprengt den Wal": Song über "Timmy" sorgt für große Aufregung

Die Berliner Rockband Tulpe sorgt mit einem satirischen Song über den Buckelwal in der Ostsee für kontroverse Meinungen. In dem rund zweiminütigen Lied mit dem Titel "Sprengt den Wal" heißt es etwa bewusst überspitzt: "Sprengt den Wal, macht ihn weg, lasst es Wal-Salami regnen und Kotelett." An einer anderen Stelle singen sie mit Blick auf den US-Präsidenten: "Frag' mal jemand Donald Trump, ob der ihn nicht sprengen kann, sag' ihm: 'Timmy ist ein erdölreiches Land'." "Sprengt den Wal": Geteilte Meinungen über Song Auf der Instagram-Seite der Band kommt eines der Videos zum Song auf rund 4,6 Millionen Aufrufe. Viele Nutzer nehmen die provokanten Zeilen mit Humor ("Ihr seid göttlich"). Andere Kommentare halten sie hingegen für geschmacklos ("Völlig daneben").

Tulpe-Frontmann Joachim Foerster sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Band beziehe sich mit ihrer Musik immer auf aktuelle Themen und habe dadurch ohnehin häufig eine hohe Resonanz. Im Fall von "Sprengt den Wal" hätten sie die erste Strophe ohne große Hintergedanken geschrieben - "plötzlich hatten wir am nächsten Morgen 1,5 Millionen Aufrufe. Da war klar: Die zweite Strophe muss jetzt sitzen". Tulpe-Sänger: "Shitstorms" gehören dazu In einem Video hat die Band auch Hassnachrichten eingeblendet, die sie zum Song erreicht haben. Der Sänger sagte, "Shitstorms" gehörten für sie als Rockband zum Tagesgeschäft.