Schönheit, Erotik, Tod: die Mishima-Dreifaltigkeit

Als der Matrose Ryuji in sein Leben tritt, ist er fasziniert. Ryuji ist zweiter Offizier auf einem Schiff, das Noboru mit seiner Mutter besichtigt hat. Ryuji, ein schöner Mann mit goldenen Schultern und hartem Blick. „Während viele Seeleute aus Liebe zum Meer zur See fahren, war Ryuji Seemann geworden, weil es das Land hasste.“

Da scheinen sich zwei gefunden zu haben, in Yukio Mishimas Roman „Der Held der See“. Auf Deutsch ist das Buch erstmals 1970 unter dem Titel „Der Seemann, der die See verriet“ erschienen, nun liegt es in einer Neuübersetzung vor.

Der ursprüngliche Titel deutet mehr von dem, was da noch kommen wird, an. Denn eine romantische Erzählung über eine japanische Patchwork-Familie folgt hier mitnichten. Schließlich waren in der Vorstellung des strengäugigen Matrosen Ryuji Ruhm, Tod und Frau immer verbunden – die klassische Mishima-Dreifaltigkeit: Schönheit, Tod und Erotik. Und der 13-Jährige, der das Meer liebte und folgerichtig auch den Matrosen bewundern wollte? Der kann sich nicht damit anfreunden, dass dieser das Meer für die Liebe verraten will.