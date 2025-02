„Das Schlimmste, was ich je gelesen habe!“

Nachzulesen sind diese recht subjektiven Bewertungen von Klassikern der Weltliteratur auf Portalen wie Amazon, oder, praktischer, in dem Buch „100 Seiten sind genug“, für das der Salzburger Verlag Jung und Jung Rezensionen von enttäuschten Käufern zusammengetragen hat. Ihnen allen wohnt der Grundgedanke inne, Thomas Mann, Peter Handke oder Virginia Woolf seien schlicht und einfach überbewertet und wer Weltliteratur schon in der Schule gehasst hat, der kann sich hier endlich rächen. Dostojewski? Doderer? Kafka? Ein Stern genügt.

Der Kunde, so lautet das Gesetz der öffentlichen Kundenbewertungen, hat immer recht. Was zählt, ist Meinung, und eine solche hat schließlich heutzutage jeder. Endlich, endlich darf man das, was man dem Deutschlehrer nicht sagen durfte, in die Welt hinausbrüllen: DAS IST LANGWEILIG!!! (Versalien und überbordender Einsatz von Satzzeichen sind ein häufiges Stilmittel und von Kundenbewertungen im Internet.) Somit ist dieses sonderbare Kompendium, so lustig es auch zu lesen ist, auch ein Befund unserer Zeit.