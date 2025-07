Das Massaker von Waco - das Lamm Gottes und seine Krieger

Am besten gingen die Bullet Bibles. Sahen aus wie gewöhnliche Bibeln, aber innen war ein Hohlraum für Waffen. Perry Cullen und seine Leute machten gutes Geld auf diesen texanischen Waffen-Kirtagen. Perry, dieser seltsame Typ, den niemand richtig ernst nahm. Schmächtig, dicke Brille, Schulabbrecher. Das Einzige, das er richtig gut konnte, waren Bibelzitate. Die hatte sein Vater einst in ihn hineingeprügelt. Was sonst noch für ihn sprach? Die Leute erzählten, es war nicht er selbst, sondern das, was er in den anderen sah, das ihn besonders machte. In seiner Nähe fühlten auch die sich gesehen, denen das Leben bisher nichts geschenkt hatte. Deshalb waren sie bereit, weit für ihn zu gehen. Ihn „Lamm“ zu nennen, ihn als Propheten zu sehen. Ihm ihr Vermögen zu überschreiben, ihre Frauen, Kinder und schließlich ihre Leben zu überlassen.