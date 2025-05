In Nell Zinks Berlin-Roman kommt keiner ungeschoren davon

Eine Villenetage in Berlin-Grunewald. Demian ist aufgeregt. Soll er die Hermès-Krawatte oder die mit den kleinen Leoparden nehmen? Demian ist so was Ähnliches wie Kulturkritiker, aber er schreibt immer nur nette Sachen und sieht überdies auch noch ansprechend aus, weshalb er überall willkommen ist. An diesem Abend bei einer Literaturpreisverleihung an einen arabischen, in Norwegen lebenden Dichter. Dessen Lyrik enthält zwar eindeutigen Rassismus gegen Schwarze, aber was will man machen, der Mann ist eben „ein Genie“, Gegenargumente sind bloß „eurozentristisches Denken“.