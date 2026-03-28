Thriller "Die Ehefrau": Fünftes Rad am Ehewrack

Anfang des Jahres war „The Housemaid“ mit Amanda Seyfried und Sydney Sweeney erfolgreich im Kino. Der Film basiert auf einem Thriller von Freida McFadden, einer der aktuell erfolgreichsten US-Krimiautorinnen (deutsch: „Wenn sie wüsste“). Von der Housemaid-Reihe gibt es – praktisch für zukünftige Verfilmungen – noch drei Teile, zuletzt „Sie wird dich finden“ (2025). Nun ist aber ein Roman von McFadden neu auf Deutsch erschienen, der im Original bereits 2020, vor der Hausmädchensaga herausgekommen ist. In „Die Ehefrau“ (Heyne) wird eine junge, mittellose Frau, Sylvia, am Weg zu einem eh nicht vielversprechenden Job direkt wegengagiert. Wie das Leben so spielt: Adam sieht sofort, dass sie perfekt als Gesellschafterin für seine verunfallte Frau Victoria ist. Diese ist schwerstbehindert, seit sie die Stiege hinuntergefallen ist.