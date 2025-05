Suspense: Von Männern, Frauen und anderen Opfern ihrer Triebe

Benedikt Kordesch hat seine Gastritis nicht unter Kontrolle. Doch das ist nicht das Schlimmste. Kordesch, der die Provinz nicht leiden kann, wird wieder als Sonderermittler von Wien nach Kärnten beordert. Am Millstätter See ist nämlich schon wieder was passiert. „Auf dem Gipfel ist Ruh'“ ist der zweite Krimi von Simon Ammer, ein Pseudonym des preisgekrönten Schriftstellers Daniel Wisser. Sein Ermittler ist grantiger Sympathler, der sich mit der hantigen Kärntner Staatsanwältin wunderschöne Wortgefechte liefert. Ein großer Spaß!