Buchtipp: Eine Anleitung zum Nichtstun

Das Buch, von dem hier die Rede ist, ist 1958 veröffentlicht worden. Sein Verfasser, Robert Paul Smith, lebte von 1915 bis 1977. Er wuchs in einer kleinen Stadt im Bundesstaat New York auf, wo er auch später mit seiner Familie lebte. Smith arbeitete für Radio und Fernsehen, veröffentlichte Romane, Sachbücher und Theaterstücke; seine Broadway-Komödie „The Tender Trap“ wurde mit Frank Sinatra verfilmt.

Mit dem Buch „How to Do Nothing with Nobody All Alone by Yourself“, das auch in der deutschen Ausgabe so heißt (sinngemäß: Wie man ganz alleine nichts tut ), würdigt er die kreative Untätigkeit. In den USA in den 60ern ein Klassiker, wirkt das Buch auf den ersten Blick wie eine Spiel- und Bastelanleitung. Was kann man mit einer alten Garnrolle oder einem Pfirsichkern machen? Wie baut man einen Papierflieger oder ein Nagelklavier? Wie lange hält ein Nasenzwicker? Und wie viel Blödsinn lässt sich mit einem Taschenmesser anstellen?