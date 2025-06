Georgi Gospodinovs Vaterbuch ist zum Heulen schön

„Halb so wild“, sagte Georgi Gospodinovs Vater oft. Unter anderem, als er seine Krebsdiagnose erhielt. Schmerz ertragend, wie er das immer gemacht hatte. Wie der Vater, so der Sohn: nur keine Wehleidigkeit. Und so beginnt Gospodinovs „Der Gärtner und der Tod“ mit einer scheinbar lapidaren Feststellung. „Mein Vater war Gärtner. Jetzt ist er ein Garten.“

Gospodinov, 1968 in Bulgarien geboren, erzählt in diesem sehr persönlichen Buch vom Abschiednehmen. Eigentlich eine Zumutung: „Als ich klein war, suchte ich mir in der Bibliothek nur die Bücher aus, die in der ersten Person geschrieben waren, weil ich wusste, dass in ihnen der Held nicht sterben würde.“ Diese Geschichte aber lässt sich nicht austricksen, ihr Held, der Vater, stirbt, und zwar schon in der Mitte. Überleben wird der Garten, der ihm, nach der ersten Krebsdiagnose, noch 17 Jahre geschenkt hatte und den er noch im Alter von 79 Jahren bewirtschaftete, oft bis an seine körperlichen Grenzen gehend.

Der Vergänglichkeit zuvorzukommen versuchte der Vater sein Leben lang. Die Familie zog oft um. Der Vater grub die Blumenzwiebeln stets aus und neu ein. Von seinen dunkelblauen Lieblingstulpen trennte er sich nie. Und er klagte nie. Bloß einmal im Jahr, am 9. September, ereilte ihn regelmäßig eine geheimnisvolle Zahnfleischentzündung, wegen der er nicht an der verpflichtenden kommunistischen Militärparade teilnehmen konnte. Er saß lieber auf seinem Balkon und grillte Paprika.