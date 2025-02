Ricarda Messer: Ich wünschte, mein Name wäre Levitanus

Ricarda Messners großartiger Debütroman „Wo der Name wohnt“ erzählt die Geschichte einer jüdischen Familie aus Riga über vier Generationen. Messner, geboren 1989 in Berlin, berichtet mithilfe von Fundstücken, Dokumenten und eigenen Erinnerungen an Besuch in Riga. Dabei werden auch die Verbrechen des Stalin-Regimes und die nationalsozialistischen Gräueltaten in Lettland rekonstruiert. Und sie erzählt von der Flucht der Familie aus der Sowjetunion im Jahr 1971 nach Deutschland. Die Enkelin will alles in Erinnerung behalten, beginnt, wie ihre Großmutter, akribisch zu ordnen.

Besonders wichtig wäre ihr, den alten Familiennamens „Levitanus“ zu bewahren. Nach der Heirat ihrer Mutter ist das nahezu aussichtslos, die Behörde erklärt: Der bloße „Herzenswunsch“, einen anderen Familiennamen führen zu wollen, stellt grundsätzlich keinen triftigen Grund für eine Namensänderung dar. Bleiben nur die Aufzeichnungen und die Erinnerung an „Früher “.