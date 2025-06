Buchkritik: Ocean Vuongs schöne kleine Verlierer

Gemeinsam graben sich Grazina und Hai durch das Geröll ihrer Lebensgeschichten. Wenn sie sich in Demenzschübe durch den Zweiten Weltkrieg fantasiert, steht er ihr als Sergeant Pepper zur Seite. Aus dem Fast-Food-Restaurant, in dem ihm sein Cousin Sony zu einem Job verholfen hat, steuert Hai Maisbrot zum Abendessen bei.

Es sind mehr oder weniger gescheiterte Existenzen, die den Roman bevölkern. Die Filialleiterin BJ, die von einer Karriere als Wrestlerin träumt, die Kassiererin Maureen, die ihre besten Jahre hinter sich hat, Hais Kollege Russki, der mindestens ein Drogenproblem hat. „Schöne kleine Loser“, wie Vuong sie beschreibt.

In der Tristesse zwischen McJobs, Opioiden und ranzigem Fett am Hühnergrill suchen sie nach Schönheit und Würde. Was sie am Leben hält, ist das Miteinander. Vuong feiert es als letzte Bastion gegen die Grausamkeit einer gegen die Wand gefahrenen Welt. Manchmal gleitet seine Sprache ins Poetische. Immer gelingt es ihr, den tristen Alltag in mattem Glanz erscheinen zu lassen. Der 36-jährige in Saigon geborene Vuong gilt als Shooting-Star der US-Literatur. Mit zwei Gedichtbänden und seinem Debütroman „Auf Erden sind wir kurz grandios“ (2019) hat er hohe Erwartungen geweckt. Mit „Der Kaiser der Freude“ löst er sie ein.