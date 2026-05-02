Atatürks deutsche Professoren: Eine fast vergessene Geschichte

Nichts bleibt, wie es ist. 1933 flieht Magda Heilbronn mit ihrem Mann, dem Botaniker Alfred Heilbronn, und ihren zwei Kindern aus Deutschland. Alfred ist Jude und verliert seine Stelle an der Universität Münster. In der Türkei findet die Familie eine neue Heimat, und der Professor einen Job. Denn Kemal Atatürk holt die Wissenschafter aus Deutschland, um die Forschung in der Türkei voranzubringen. Heilbronn baut in Istanbul einen botanischen Garten mit Samen aus Münster auf.

Diese wahre, wenig geläufige Geschichte ist der Angelpunkt von Sandra Lüpkes neuem Roman „Ein Ort, der bleibt“. Die Autorin, unter anderem bekannt durch „Die Schule am Meer“, erzählt die Geschichte aus der Sicht dreier Frauen: Magda, die in der Türkei ein neues Leben beginnt; Mehpare Başarman, die ihre Neugierde zur Forscherin und zur Assistentin des deutschen Professors macht; und Imke Voigt, die in der Gegenwart ein Gutachten über den botanischen Garten erstellt.