Die Bücherfreunde: Neues von Monika Helfer und Michael Köhlmeier

Es geht um den Österreicher Johann, in den 1970er-Jahren Student der Germanistik und Politikwissenschaft in Marburg. Der Erzähler von heute erinnert sich dunkel an sein früheres Ich, diesen jungen Mann, der „eine hohe Meinung“ von sich hatte und sich auszukennen glaubte. Als Christiane und Tommi, seit Kindertagen ein Paar, in sein Leben treten, weiß er bald nichts mehr, vor allem nicht, wie ihm geschieht. Johann weiß nicht einmal, ob ihm Christiane gefällt und doch bilden die drei bald eine merkwürdige Ménage à trois. Christiane hat Sex mit Johann und Tommi darbt am Fußende des Bettes vor sich hin und weint. Über dem ganzen hängt ein Kruzifix – einen Meter hoch und „beängstigend realistisch“.

Es wird schlimmer. Verstärkt wird das Interesse an der Merkwürdigkeit dieser Geschichte natürlich auch dadurch, dass Köhlmeier seinem Protagonisten autobiografische Versatzstücke wie das Gitarrespielen und die frühen journalistischen und literarischen Fingerübungen leiht.

Ein bisschen erinnert Köhlmeiers Sound hier zunächst an verhangene Rückschauen im Stil eines Patrick Modiano: „Ich bin mir nicht nahe, wenn ich denke, wer ich damals gewesen war. Es gibt nur wenige Fotos von mir aus dieser Zeit. Der junge Mann darauf ist mir fremd.“

Bald geht es in der deutschen Studentenstadt dann wie in einem Nouvelle-Vague-Film zu, schon der Buchtitel klingt ja wie von Godard. Christiane, weder zärtlich noch gesprächig, redet nur beim Sex, das hört sich allerdings an, als würde sie einen Vortrag über Marcuse halten. Und Johann? „Mir fiel nichts ein, was ich gern zusammen mit Christiane tun würde, außer mit ihr ins Bett zu gehen, und selbst darüber war ich mir nicht mehr sicher.“

Eine Lösung kündigt sich an. Christiane will sich umbringen, eine andere Frau taucht auf, leider gibt auch Fußende-Schläfer Tommi nicht auf. Es wird sich was tun. Was aber davon ist wahr? Es bleibt rätselhaft und ambivalent.